محافظ جدة يوجه بإغلاق سوق الرحمانية بـ"الصواريخ"

بعد رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية

‬وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بإغلاق سوق الرحمانية بالصواريخ جنوب ‫المحافظة اليوم بعد رصد اللجان المختصة والمشكلة بأمره لملاحظات ومخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي السوق، وعدم التزام إدارة السوق بها.