محافظ جدة يوجه بإغلاق سوق الرحمانية بـ"الصواريخ"

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بإغلاق سوق الرحمانية بالصواريخ جنوب المحافظة اليوم بعد رصد اللجان المختصة والمشكلة بأمره لملاحظات ومخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي السوق، وعدم التزام إدارة السوق بها.
بعد رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية
وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بإغلاق سوق الرحمانية بالصواريخ جنوب المحافظة اليوم بعد رصد اللجان المختصة والمشكلة بأمره لملاحظات ومخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي السوق، وعدم التزام إدارة السوق بها.