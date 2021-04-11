ريال مدريد يعلن عن إصابة لوكاس فاسكيز.. التواء في الرباط الصليبي

بعد إسقاط برشلونة.. انتهى الموسم بالنسبة للاعب

كشف ريال مدريد عن حالة لاعبه لوكاس فاسكيز بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة برشلونة التي أقيمت أمس في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخرج فاسكيز من مباراة برشلونة وريال مدريد بعدما تعرض لإصابة في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وشارك أودريوزولا بدلًا منها.

ونشر موقع ريال مدريد الرسمي بيانًا كتب فيه: "أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا لوكاس فاسكيز اليوم، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد".

وأضاف: "إنه يعاني من التواء في الرباط الصليبي الخلفي في ركبته اليسرى، بانتظار تطور حالته".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن لوكاس فاسكيز سيغيب حتى نهاية الموسم ولن يشارك مع ريال مدريد مرة أخرى، بالإضافة إلى وجود شكوك حول مشاركته مع منتخب إسبانيا في يورو 2020.

وحقق ريال مدريد فوزًا على برشلونة بنتيجة 2-1 في الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.