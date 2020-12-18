الهلال يفتح ملف القادسية .. وعودة "الوطيان" تدعم الفريق

شارك حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حبيب الوطيان، اليوم الجمعة، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة.



على الصعيد الميداني فتح الهلال ملف مباراته المقبلة أمام القادسية في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاثنين المقبل؛ حيث أدى اللاعبون المشاركون في مباراة الفتح (في الكأس) تدريبات استرجاعية، في حين طبق البقية بعض الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم مدرب الفريق، الروماني رازفان المران، بإجراء مناورة على منتصف الملعب.