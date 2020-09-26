ألمانيا: 2507 إصابات جديدة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تعافي أكثر من 249 ألفًا من الفيروس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 2507 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 282730.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9452 بعد تسجيل 9 حالات جديدة، فيما تعافى أكثر من 249 ألفًا من الفيروس.