"هيئة الاتصالات": رصدنا مؤشرات لتحسّن جودة أداء الألعاب الإلكترونية

كشفت عن وصول عدد الاشتراكات في الباقات المستحدثة للاعبين إلى 1.2 مليون

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيق مبادرة دعم قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة Game Mode العديد من الآثار الإيجابية عقب إطلاقها بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2020؛ بهدف تحسين تجربة مستخدمي الألعاب الإلكترونية وتقديم مبادرات نوعية تركز على تطوير هذا القطاع.



وأشارت "الهيئة" إلى رصد مؤشرات الأداء المخصصة للمبادرة لتحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة "Ping" بما يصل إلى 82 % في ألعاب: فورتنايت fortnite، وفيفا fifa، وآيبكس ليندز apex legends، ولعبة دوتا2 dota2 ، وفالورنت valorant ، وأوفر واتش overwatch، إضافة إلى ألعاب وورلد أف واركرافت world of Warcraft، وببجي pubg، وأمونج اس among us، وليج أف ليجندز league of legends.

وتحدثت كذلك عن وصول عدد الاشتراكات في الباقات المستحدثة للاعبين إلى 1.2 مليون، وتخصيص منصة لدى مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم الدعم الفني للاعبين.



وأسفرت مبادرة Game Mode عن رعاية STC لأنشطة الرياضات الإلكترونية في المملكة بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، وإتاحة الدفع المباشر للألعاب الإلكترونية، إلى جانب توفير منصات للألعاب السحابية، واستضافة الألعاب الإلكترونية محليًا.



جدير بالذكر أن مبادرة Game Mode تأتي في إطار اهتمام "هيئة الاتصالات" بقطاع الألعاب الإلكترونية ومجتمع اللاعبين في المملكة، وعملها على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات للألعاب الإلكترونية، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.