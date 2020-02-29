باكستان.. "كورونا" يصيب شخصين جديدين

عدد الحالات يرتفع إلى 4

أكدت باكستان ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم (السبت)؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى أربع حالات منذ الأربعاء الماضي.

وذكر وزير الصحة ظفار ميرزا في مؤتمر صحفي، بأن وزارته تلقت تقارير عن حالتين إيجابيتين بالإصابة بفيروس كورونا، إحداهما في إقليم السند والأخرى في مناطق اتحادية، وفقاً لـ"رويترز".





وبين "ميرزا" أن المصابين اللذين أبلغ عنهما من قبل في حالة جيدة، وأحدهما على وشك الخروج من المستشفى.