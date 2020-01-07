عسير.. إغلاق مجمعين طبيين خاصين وحملة لتوفير الأدوية تضبط مخالفات

تحفظيًّا حتى تلافي الملاحظات وإجراء مماثل مع تخصصين إضافيين بمنشآت

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير -ممثلة في إدارة الالتزام- عددًا من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بإغلاق مجمعين طبيين خاصين، وتخصصين إضافيين في منشآت أخرى؛ أحدهما زراعة الأسنان والآخر فحص العمالة؛ وذلك لارتكابها العديد من المخالفات المتكررة؛ من أبرزها انتهاء الترخيص، ونقص في الكوادر الطبية والتجهيزات وغيرها من المخالفات.

وأشارت "صحة عسير" إلى أنه تم الإغلاق تحفظيًّا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات، ويأتي هذا الإجراء وتنفيذه حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

من جانب آخر، نفّذ فريق الالتزام بـ‫"صحة عسير" حملةً رقابية؛ بهدف التأكد من توفر الأدوية والالتزام بعدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية في عدد من الصيدليات؛ حيث تم بعد انتهاء الأسبوع الثاني من الحملة الرقابية، زيارة أكثر من (١٧٢) صيدلية في منطقة عسير، وضبط مخالفتيْ عدم توفر دواء، وصرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، و(٢٣) مخالفة أخرى.

وبيّنت "صحة عسير" أنه سيتم إحالة المنشآت المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتطبيق العقوبات حسب الأنظمة الصحية المتبعة، ولا تزال الحملة الرقابية مستمرة.