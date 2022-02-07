وزير الرياضة من بكين: أحلامنا تتحقَّق بدعم القيادة الرشيدة لرياضة الوطن

قال إن الرياضة السعودية ستشهد نقلة نوعية كبيرة في الأعوام المقبلة

عبَّرالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما يوليانه من رعاية ودعم واهتمام بالرياضة في المملكة، الذي أثمر عن مشاركة السعودية وللمرة الأولى بالتاريخ في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين "بكين2022".

جاء ذلك على هامش وجوده في العاصمة الصينية بكين كرئيس للبعثة السعودية المشاركة في الدورة عبر لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي.

وقال في تصريح مرئي بثّته اللجنة الأولمبية والبارالمبية على حسابها في (تويتر): "بوجود قائد مثل سمو سيدي ولي العهد، فإن الأحلام تتحقق".



وأشار الفيصل إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت خارطة طريق وآلية عمل، حيث عملوا في القطاع الرياضي على مدى السنوات الخمس الماضية بجهد كبير؛ حققوا فيها العديد من الإنجازات سواءً من ناحية الاستضافات أو زيادة التمثيل الرياضي أو تحقيق المنجزات الرياضية للمملكة في دورات الألعاب الأولمبية.



وأكد وزير الرياضة أن مشاركة المملكة وللمرة الأولى في تاريخها نتاج عمل كبير يحسب لكل من اجتهد سواء في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أم في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الشتوية واللاعبين أنفسهم، مبيِّنًا أن الرياضة السعودية اليوم لا تزال في بداية الطريق على صعيد الألعاب الشتوية.



ولفت الفيصل الانتباه إلى أنّ الرياضة السعودية ستشهد نقلة نوعية كبيرة في الأعوام المقبلة مع اكتمال تجهيز المنشآت الرياضية واستضافة عدد من الدورات العالمية وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية "الرياض2034"، مشدداً على أن العمل يجري على قدم وساق لإعداد الرياضيين لأولمبياد باريس 2024 ولوس انجلوس 2028م.