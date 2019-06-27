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تمكنت من تقليص مدة إصدار الرخص من 60 إلى 15 يومًا .. جذبًا للمستثمرين

إطلاق المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية للنقل الجوي عبر "مراس"

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني وبتعاون مع منصة "مراس" المرحلة الأولى من خِدمات التراخيص الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي في المملكة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني لإجراءات إصدار تراخيص الهيئة العامة للطيران المدني عبر المنصة، وذلك استمرارًا لجهود الهيئة في تقدم أفضل الخِدمات الإلكترونية والعمل بشكل مستمر على تطوير تلك الخِدمات وفق أحدث الأساليب التقنية ومواكبة التطورات في هذا المجال.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المستثمر التقديم على التراخيص الاقتصادية من خلال منصة مراس المرتبطة ببوابة الهيئة خلال دقائق ومتابعتها بشكل آلي دون الحاجة لمخاطبة الهيئة بخطابات رسمية، كما تمكنت من تقليص مدة إصدار الرخص من 60 يومًا إلى 15 يومًا، وتسعى هيئة الطيران المدني للعمل على أتمتة جميع الخِدمات المقدمة من قبل التراخيص الاقتصادية وربطها بمنصة مراس.

وتقدم منصة "مراس" خلال المرحلة الأولى من خِدمات التراخيص الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي في المملكة، خدمة ترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين المجدولة، حيث يمنح هذا الترخيص للكيانات الحق في القيام بالعمليات التشغيلية لنقل الركاب المحدد بمواعيد داخل المملكة وخارجها، كما تقدم المنصة خدمة ترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين غير المجدولة، والذي يمنح للكيانات الحق في القيام بالعمليات التشغيلية لنقل الركاب غير المحددين بمواعيد داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى خدمة ترخيص التأجير التشغيلي للطائرات، ويمنح هذا الترخيص للكيانات الحق في القيام بعمليات تأجير الطائرات مع مشغل لأغراض نقل الركاب للطائرات التي لا تزيد حمولة مقاعدها 56 مقعدًا وأعلى وزن إقلاع 75,000 كجم.

وتعمل المنصة في تقديم خِدمات التراخيص الاقتصادية لأنشطة التصوير الجوي، ويختص هذا الترخيص بالكيانات المتخصصة بأنشطة التصوير الجوي، حيث يمكنهم مزاولة نشاط التصوير الجوي داخل المملكة، إضافة إلى ترخيص النقل الجوي للبضائع المحددة بمواعيد، حيث يمنح هذا الترخيص للكيانات الحق في القيام بالعمليات التشغيلية للنقل الجوي للبضائع المحدد بمواعيد داخل المملكة وخارجها، علاوة على تقديم خدمة ترخيص النقل الجوي للبضائع غير المحددة بمواعيد، والذي يمنح للكيانات الحق في القيام بالعمليات التشغيلية للنقل الجوي للبضائع غير المحددة بمواعيد داخل المملكة وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تقديم إجراءات عمل أسهل وأداء أفضل للمستثمرين بالقطاع، انطلاقًا من دورها التنظيمي والإشرافي على قطاع الطيران المدني في المملكة، وبهدف تسهيل خطوات رحله المستثمر في القطاع وَفق أحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران المدني تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تيسير إجراءات الاستثمار في المملكة لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.