بدء التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسط بجامعة نجران

ابتداءً من الغد وحتى 21 من شهر ذي الحجة المقبل

أعلنت جامعة نجران بدء التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة، ابتداءً من الغد وحتى 21 من شهر ذي الحجة المقبل.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية.

وتتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص.

وأشارت الجامعة إلى أن التسجيل سيكون متاحاً عبر الرابط الإلكتروني https://edugate.nu.edu.sa.