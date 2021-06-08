كورونا.. البرازيل تسجّل 37156 إصابة بفيروس كورونا و1010 وفيات

أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) أن البرازيل سجّلت 37156 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1010 وفيات بسبب مرض كوفيد-19.
ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلد، إلى 16 مليوناً و984218 منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 474414، حسبما أفادت بيانات الوزارة.
في الساعات الأربع والعشرين الماضية
أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) أن البرازيل سجّلت 37156 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1010 وفيات بسبب مرض كوفيد-19.
ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلد، إلى 16 مليوناً و984218 منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 474414، حسبما أفادت بيانات الوزارة.