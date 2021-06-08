كورونا.. البرازيل تسجّل 37156 إصابة بفيروس كورونا و1010 وفيات

في الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) أن البرازيل سجّلت 37156 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1010 وفيات بسبب مرض كوفيد-19.

ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلد، إلى 16 مليوناً و984218 منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 474414، حسبما أفادت بيانات الوزارة.

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08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 08:34 AM

في الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا.. البرازيل تسجّل 37156 إصابة بفيروس كورونا و1010 وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) أن البرازيل سجّلت 37156 حالة إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1010 وفيات بسبب مرض كوفيد-19.

ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلد، إلى 16 مليوناً و984218 منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 474414، حسبما أفادت بيانات الوزارة.

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