"السديس" يصدر عدداً من القرارات الإدارية دعماً للعمل الميداني برئاسة شؤون الحرمين

انطلاقاً من أهمية الحرم ولخلق بيئة العمل المؤسسي

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عدة قرارات إدارية بتكليف عددٍ من الوكلاء المساعدين بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام وهي على النحو التالي:

1- عبدالحميد بن سعيد المالكي، وكيلاً مساعداً لشؤون المسجد الحرام بإلاضافة إلى عمله.

2- الدكتور عبد الرحمن بن مطلق الخطابي، وكيلاً مساعداً لشؤون المسجد الحرام للتطوير وتحقيق الرؤية.

3- محمد بن حسن باتي وكيلاً مساعداً لشؤون المسجد الحرام للشؤون الميدانية.

4- المهندس بندر بن محمد الخزيم وكيلاً مساعداً لشؤون المسجد الحرام للترجمة والشؤون التقنية بالإضافة إلى عمله.

5- هاني بن حسني حيدر وكيلاً مساعداً لشؤون المسجد الحرام للعلاقات والشؤون الإعلامية بالإضافة إلى عمله.

وأكد "السديس" على الوكلاء المساعدين المعينين حديثاً على تسخير كل الطاقات وبذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام، والحرص على متابعة المشاريع، وتعقيم وتطهير الحرم المكي بأفضل الوسائل.

وجاءت هذه القرارات انطلاقاً من أهمية المسجد الحرام، وأهمية خلق بيئة العمل المؤسسي، ودعماً للعمل الميداني في أروقته وأدواره وساحاته على الوجه الأكمل والسبيل الأمثل؛ بما يسهم في أداء مرتاديه نسكهم براحة ويسر واطمئنان.