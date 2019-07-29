"أخضر التايكوندو" يحقق 4 ميداليات دولية.. و"سعودية" تدخل التصنيف العالمي

أنهى المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين مشاركته في بطولة الحسن الدولية بالأردن بالحصول على 3 ميداليات دولية عبر: محمد الغنام ذهبية وزن 65 كجم، ولؤي غانم فضية تحت 49 كجم، ومحمد مداوي فضية تحت 57 كجم.

وعلى مستوى السيدات حققت اللاعبة السعودية أبرار بخاري أول ميدالية مصنفة دولياً بعد حصولها على برونزية تحت 57 كجم بقيادة المدربة العربية مرح الصقور.

وشارك في إدارة المنافسات الحكام السعوديون الدوليون نايف مغرم الغامدي، وغازي الغانم، وحمود المطرفي، وقدموا أداءً مشرفاً للحكم السعودي.

من جانبه، هنّأ رئيس وفد المنتخب محمد زيد وبران القيادة السعودية والرياضية على هذا الإنجاز، مثمناً دور واهتمام رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد الركن شداد العمري على الجهود التي يبذلها في سبيل الارتقاء بجميع الأصعدة (التحكيم، اللاعبين، المدربين) وقال: هذا المثلث أصبح في الطليعة خلال المشاركات القارية والدولية.