"صحة بيشة" تبدأ حملة التطعيم لمرضى الرعاية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا

بمعرفة فرقتين من الصحة النفسية والرعاية المديدة ومستشفى الملك عبدالله

بدأت إدارة الرعاية المنزلية بصحة بيشة، حملة تطعيم مرضى الطب المنزلي وذويهم بلقاح كورونا.



وأكدت صحة بيشة انطلاق فرقتين من مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ومستشفى الملك عبدالله، وذلك لتسخير كل الإمكانات لدعم كبار السن وتقديم أفضل رعاية للمرضى في منازلهم.



وأفادت صحة بيشة، بأن هذه الحملة تأتي بمتابعة مباشرة من مدير صحة بيشة الذي لطالما سعى إلى تسخير كل الإمكانات لتقديم هذه الخدمة التي تأتي من منطلق حرص وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والنفسي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم.



يُذكر أن الحملة انطلقت من مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة.



وقدم مدير صحة بيشة "فالح الشهراني" شكره وتقديره لجميع فرق العمل في الطب المنزلي على جهودهم المبذولة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتسهيل حصول المرضى وذويهم على ‫لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق "صحتي".