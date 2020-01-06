"رئيس الأركان العامة" يقلِّد نظيره البريطاني "وسام الملك عبدالعزيز" من الدرجة الممتازة

أمر به خادم الحرمين.. واستعرضا أوجه التعاون بين البلدَيْن دفاعيًّا وتطورات المنطقة

قلد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان الدفاع البريطاني، الفريق الأول الركن السير نيكولاس كارتر، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة أمس رئيس أركان الدفاع البريطاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، بما يخدم السلم والأمن الدوليَّيْن.

حضر الاستقبال قادة أفرع القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، وعدد من كبار الضباط.