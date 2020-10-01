"تعليم الباحة" يودع 9 ملايين ريال مكافأة نهاية خدمة للمعلمين المتقاعدين

الزهراني: أودعت في حسابات المدارس البنكية عبر نظام الصرف السريع

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني أمس، صرف أكثر من تسعة ملايين ريال مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين، والتي أودعت في حسابات المدارس البنكية عبر نظام الصرف السريع.

وحث مدير الشؤون المالية بتعليم الباحة طلال محمد آل طراد، المستفيدين على متابعة حساباتهم البنكية، أو مراجعة إدارة الشؤون المالية عند الحاجة لذلك.

تعليم الباحة

2

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 11:38 AM

الزهراني: أودعت في حسابات المدارس البنكية عبر نظام الصرف السريع

"تعليم الباحة" يودع 9 ملايين ريال مكافأة نهاية خدمة للمعلمين المتقاعدين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

3 2,113

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني أمس، صرف أكثر من تسعة ملايين ريال مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين، والتي أودعت في حسابات المدارس البنكية عبر نظام الصرف السريع.

وحث مدير الشؤون المالية بتعليم الباحة طلال محمد آل طراد، المستفيدين على متابعة حساباتهم البنكية، أو مراجعة إدارة الشؤون المالية عند الحاجة لذلك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

تعليم الباحة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020