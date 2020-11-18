"القحطاني": أعمال المكافحة المنزلية سجلت قرابة 274 ألف زيارة خلال "كورونا" بجدة

استهدفت 259 ألف وحدة في 3 أشهر و86 ألف تردد رش بالمبيدات

كشف تقرير للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة، عن نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال الربع الثالث من عام 2020م، والتي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 86.301 ألف تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 19 بلدية فرعية؛ فيما سجلت أعمال المكافحة المنزلية والاستكشاف استجابة أكثر من 259 ألف وحدة سكنية لأعمال الرش، والتي كانت من أسباب انخفاض عدد حالات حمى الضنك.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بالأمانة عوض بن علي القحطاني، أن أعمال المكافحة المنزلية خلال أزمة كورونا سجلت زيارة 273.880 مبنى للأسبوعين الدوليين (27- 28)، وتجاوزت نسبة الاستجابة منها الـ75%؛ في حين رصدت الأمانة بؤرًا إيجابية في 3539 وحدة؛ مشيرًا إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة، شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.

وأضاف القحطاني أن أعمال مكافحة القوارض ومكافحة الذباب واستهداف بؤر التوالد والتعامل مع كثافة الطور البالغ في الأماكن العامة والمجمعات السكنية، ورش جميع الحاويات بأجهزة الضغط العالي والرذاذ المحمولة والرشاشات اليدوية؛ تمت وفق برنامج أسبوعي بواقع مرتين لكل حي في نطاق 19 بلدية فرعية.

يُذكر أن جهود صحة البيئة بأمانة جدة خلال الفترة الماضية، شملت تكثيف أعمال التعقيم لفيروس كورونا المستجد "كوفد-19" عبر تطهير المواقع التي تشهد ترددًا عاليًّا من السكان كالمرافق العامة، والمباني، والمقرات الحكومية، وأسواق النفع العام، وسكن العمالة، والمجمعات السكنية، والمستشفى الميداني، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار الساعة ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.