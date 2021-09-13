بعد فيديو نال الإعجاب.. "أمن طرق جازان" يُكرّم دوشي "مُنقذ المركبات"

مقطع وموقف بطولي لعريف يؤدي عملاً إنسانياً جليلاً أثناء سقوط الأمطار

كرّمت قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بجازان، اليوم، العريف يحيى محمد دوشي؛ بعد موقفه البطولي الذي سجّله أمس، المتمثل في إنقاذ مركبات من الضرر، ومنع توقف السير وحدوث تصادم نتيجة لتطاير الحواجز؛ وذلك تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر من خلاله أحد أبطال أمن الطرق وهو يؤدي عملاً إنسانيًّا جليلاً، وذلك بإزالة الحواجز المتطايرة بسبب قوة الرياح من أمام المركبات منعًا لتوقفها أو إلحاق الضرر بها أو بمن فيها أثناء تساقط الأمطار الغزيرة التي ضربت جازان.

الفيديو لاقى استحسان المغرّدين الذين بيّنوا أن ذلك ليس بالأمر المستغرب على رجال أمننا الأكفاء؛ فمواقفهم دائماً مشرفة وبطولية في كل الظروف دون استثناء.

وشهدت منطقة جازان، أمس، هطولاً لأمطار متفاوتة الغزارة، شملت مدينة جازان، ومحافظات: هروب، وفيفا، وبيش، والعيدابي، وفرسان، والحرث، وأحد المسارحة، والدائر، وأبو عريش، والعارضة، وضمد، وصبيا، والريث، والطوال، والدرب، وسالت إثرها أودية: شهدان، ووساع، وهروب، ومسلة، وخلب، والجاهلي، ومقاب، وصبيا، وقرى، والخبطة، وضمد، ونخلان، وقصي.