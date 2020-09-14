إصابة 214 أردنيًّا جديدًا بـ"كورونا"

﻿الفيروس قتل مريضَيْن خلال يوم

سجّل الأردن 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى3.528 إصابة.

وبيّن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و204 حالات محلية.

وأضاف بأن الوزارة سجلت 49 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2243 حالة، كما سجلت حالتَي وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 26 حالة.



