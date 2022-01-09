"المرور" يوضح الرسوم التي يشملها الإعفاء لإسقاط "المركبات التالفة"

خلال المهلة التصحيحية الممتدة إلى عام وفق قرار مجلس الوزراء

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن إعفاء ملاك المركبات المهملة أو التالفة، من الرسوم يتمثل في رسوم التجديد وغرامات التأخير فقط.

وكان "المرور السعودي" قد دعا ملاك هذه المركبات ممن يرغبون في إسقاطها عن سجلاتهم للاستفادة من المهلة التصحيحية المستندة إلى قرار مجلس الوزراء، والتي تبدأ مطلع مارس المقبل وتستمر لمدة عام كامل، ويشترط فيها أن تنقل ملكية المركبة التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) أو مجال مكابس الحديد المعتمدة ويعفى المالك من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.