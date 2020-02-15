ارتفاع حصيلة فيروس كورونا في الصين إلى 1519 وفاة و66 ألف إصابة

سجلت مقاطعة هوبي 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت السلطات الصينية، السبت، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصاً على الأقل في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوبي؛ بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً، وأُصيب به 2420 شخصاً إضافياً، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق.. وبذلك يتخطى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين في يناير.