خادم الحرمين يوجّه بصرف 1.9 مليار ريال "معونة رمضان" لمستفيدي الضمان الاجتماعي

"الراجحي": اللفتة تؤكد حرص القيادة على المواطنين وتلمس حاجاتهم

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال "معونة رمضان" لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، على دعمه السخي، وقال: "تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين وتلمس حاجاتهم".

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20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442 12:53 AM

"الراجحي": اللفتة تؤكد حرص القيادة على المواطنين وتلمس حاجاتهم

خادم الحرمين يوجّه بصرف 1.9 مليار ريال "معونة رمضان" لمستفيدي الضمان الاجتماعي

عبدالله البرقاوي

الرياض

27 56,904

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال "معونة رمضان" لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، على دعمه السخي، وقال: "تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين وتلمس حاجاتهم".

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