"جوخدار": المملكة اتخذت جميع طرق الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد

قال: الوضع داخلياً مستقر والمنافذ السعودية يجرى فيها الفرز بشكل جيد

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي بدأت في الاستعداد لمجابهة فيروس "كورونا" الجديد، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة داخل المملكة.

وقال الدكتور "جوخدار" في تصريح له على هامش ترؤسه اليوم وفد المملكة لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية بالقاهرة: إنه تم اتخاذ جميع طرق الوقاية لمنع دخول المرض إلى المملكة، وإن الوضع داخلياً مستقر والمنافذ السعودية يجرى فيها الفرز بشكل جيد، حيث تطبق جميع الآليات التشخيصية.

ونوّه وكيل وزارة الصحة للصحة العامة بالإجراءات الاحترازية التي أقرّتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأعلنتها وزارة الخارجية أمس بشأن العمرة، لافتاً إلى إيقاف جميع تأشيرات العمرة دون تحديد دول معينة.