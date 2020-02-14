حادث مروري يعيق الحركة على  جسر الميناء بجدة باتجاه مكة المكرمة

اصطدام  ثلاث مركبات

اصطدمت ثلاث مركبات على جسر الميناء باتجاه مكة المكرمة في محافظة جدة بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الجسر.
طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقد باشرت الجهات المختصة الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.

جدة حادث مروري جسر الميناء

4

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 03:11 PM

اصطدام  ثلاث مركبات

حادث مروري يعيق الحركة على  جسر الميناء بجدة باتجاه مكة المكرمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 2,544

اصطدمت ثلاث مركبات على جسر الميناء باتجاه مكة المكرمة في محافظة جدة بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الجسر.
طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقد باشرت الجهات المختصة الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جدة حادث مروري جسر الميناء

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020