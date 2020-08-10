آخر مليون في 3 أيام.. إصابات كورونا عالميًّا تتخطى الـ20 مليونًا

عدد الوفيات بلغ 734 ألفًا وعدد المتعافين وصل إلى 12 مليونًا وأكثر

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، الاثنين، 20 مليون شخصًا؛ في حين تخطى عدد الوفيات 734 ألفًا، ولا تزال الولايات المتحدة والبرازيل والهند تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات.

وذكر موقع "وورد ميترز"، المختص في رصد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، أن عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا ونحو 32 ألفًا، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأشار الموقع نفسه إلى أن عدد الوفيات بمرض "كوفيد 19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 734 ألفًا و98 وفاة بالعالم؛ مبينًا أن عدد المتعافين وصل إلى 12 مليونًا وأكثر من 904 آلاف شخص.

يُذكر أنه يوم الجمعة الماضية سُجلت أكثر من 19 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم؛ بينها مليون حالة خلال أربعة أيام، حسب إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس" حينها؛ استنادًا إلى مصادر رسمية.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر العالم بعدد الإصابات بخمسة ملايين ونحو 200 ألف حالة، تليها البرازيل بثلاثة ملايين وأكثر من 35 ألفًا إصابة، وتأتي الهند في المرتبة الثالثة بملونين وأكثر من 215 ألف حالة.

وسجلت السلطات الروسية، الاثنين، 5118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 892 ألفًا و654 إصابة؛ وهو ما يمثل رابع أعلى عدد إصابات في العالم.

أما عن الوفيات، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 165 ألف وفاة، تليها البرازيل بما يزيد على 100 ألف، ثم المكسيك ثالثة بأكثر من 52 ألف وفاة.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بأكثر من 46 ألف وفاة؛ في حين سجلت الهند أكثر من 44 ألف حالة وفاة لتكون في المركز الخامس.