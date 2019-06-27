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أكد أنها دشنت فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين العضوين في مجموعة الـ 20

وزير الثقافة يزور المتحف الوطني الكوري ويؤكد أهمية جولة ولي العهد

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زار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم، المتحف الوطني الكوري، ناقش خلالها سبل التعاون المشترك بين المتحف الكوري ووزارة الثقافة التي تولي اهتماماً كبيراً بالمتاحف، أحد قطاعاتها الـ 16.



وأكد الأمير بن فرحان أن المملكة تشارك كوريا الجنوبية قيم تعزيز الاعتدال والتعايش ونشر الحوار في العالم، ما فتح آفاقاً شاسعة للشراكات الثقافية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دشنت فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين العضوين في مجموعة الـ 20.



وكان وزير الثقافة قد وقع مع نظيره الكوري الجنوبي مذكرة تفاهم تعزز تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي بين البلدين، على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية.