درع الشرف.. "كشافة تنمية الأفلاج" تنتزع لقب الأفضل في خدمة الحجاج

الأول من أصل 26 فريقًا في عرفات.. "مقر وإثراء ومسح وإرشاد"

حصلت جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج على المركز الأول في أعمال الحج للمسح والإرشاد، وتُوّجت كذلك بالمركز الأول لأفضل مقر.

ومن بين 26 فريقًا في معسكر عرفات، حصدت جوالة لجنة تنمية الأفلاج على المركز الأول في أعمال الحج للمسح والإرشاد، وتحصل على درع التميز وعلم الشرف، وتُوّجت كذلك على مدار عدة أيام متتالية في الحج بالمركز الأول لأفضل مقر بمعسكر ابن رجب بالمشاعر المقدسة، ‏والمركز الثاني في البرامج الإثرائية، وحصل بعض أعضاء الفرقة على مراكز متقدمة في عدد من المسابقات خلال خدمة ضيوف الرحمن.

يشار إلى أن كشافة لجنة الأفلاج قد شاركت هذا العام بـ32 عضوًا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج بعد تدريبهم وتأهيلهم.