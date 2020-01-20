شاهد.. دوريات "عثوان جازان" تُحبط تهريب 1010 حِزَم قات

أثناء أداء مهامها الميدانية اليوم من رصد ومتابعة وضبط

أحبطت دوريات مركز عثوان في جازان، اليوم، تهريب أكثر من 1010 حِزَم قات، أثناء قيامها بعملها الميداني.

واستطاعت دوريات مركز عثوان، أثناء أداء مهامها الميدانية من الرصد والمتابعة والضبط، بمتابعة مباشرة من رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، إفشالَ تهريب القات.

وأكد "أبو ملحة"، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وبمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.

وأشار إلى أن دوريات مركز عثوان تبذل جهودًا بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية؛ موضحًا أن عمليات الضبط مستمرة.

وحث "أبو ملحة" أفراد الدوريات على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.