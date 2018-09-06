"تعليم الرياض" تدرّب طلابها على الإسعافات الأولية وإجراءات الوقاية

الخطة التشغيلية تشمل العديد من المبادرات والبرامج الصحية المدرسية

شاركت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، في الاجتماع الأول للصحة المدرسية للعام الدراسي 1439هـ/ 1440هــ، في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بمشاركة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتورحمد بن عبدالله الهاجري، والمساعد لقسم البنين عبدالله بن زيد التميمي. وضم الاجتماعُ إدارات التعليم في محافظات منطقة الرياض، إضافة إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، قائلاً: إن الاجتماع اشتمل على محاور عدة؛ منها: مناقشة الخطة التشغيلية للعام الدراسي الجديد، وتقييم برامج الصحة المدرسية المنفذة خلال العام الدراسي الماضي، وتعزيز التعاون والتواصل بين الصحة المدرسية بوزارة الصحة وإدارات التعليم بمنطقة الرياض، كما تم التطرق إلى معالجة جوانب القصور، وتذليل الصعوبات المصاحبة لآلية تنفيذ خطة العام الدراسي المنصرم.

وكشف الدكتور "العمري" أن خطة عمل إدارة الشؤون الصحية المدرسية بـ"تعليم الرياض" أدرجت تدريب الطلاب والطالبات لأول مرة في هذا العام؛ حيث سيركز التدريب على الإسعافات الأولية وإجراءات الوقاية والتثقيف الصحي.

من جانبه، أشار الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري، إلى أنه تمت زيارات مدرسية للمشرفين الصحيين والمشرفات الصحيات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ لمتابعة سير انتظام بداية العام الدراسي في المدارس لكلا القطاعين البنين والبنات.

وبيّن الدكتور الهاجري أن تنفيذ الخطة التشغيلية للشؤون الصحية لهذا العام؛ ستشتمل على العديد من المبادرات والبرامج الصحية المدرسية الوطنية؛ بما فيها تدريب وتأهيل المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات والطلاب والطالبات، والعمل على نشر الثقافة الصحية السليمة وأساليب الوقاية، وزيادة أعداد المستهدفين والمستفيدين من البرامج للعام الدراسي الحالي، إضافة إلى تفعيل عديد من الشراكات في مجالات الصحة المدرسية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.