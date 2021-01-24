اليوم.. مصر تبدأ في توزيع لقاحات "كورونا" والبداية بالأطقم الطبية

على أن تشمل المرحلة الثانية أصحاب الأمراض المزمنة خلال أيام

بدأت السلطات الصحية في مصر، اليوم الأحد، في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد؛ على أن تكون البداية مع الطواقم الطبية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن السبت في تصريحات صحفية، أن حملة التلقيح في البلاد ستبدأ الأحد للفئات الأولى.

وذكرت وزارة الصحة المصرية وفق "سكاي نيوز عربية"، أن عملية توزيع اللقاحات، ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفى للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت مصر قد تسلمت أول شحنة من اللقاحات التي طوّرتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، في ديسمبر الماضي.

وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقدَ مع الشركات المصنّعة للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا وأكسفورد"، للحصول على 20 مليون جرعة.

ومن المتوقع أن تكون الفئة الثانية التي تتلقى اللقاح، هم أصحاب الأمراض المزمنة، بحلول نهاية شهر يناير الجاري أو مطلع فبراير على أقصى تقدير.

وشدد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، على أن مصر "لم تتأخر في بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ إذ إن الكثير من دول العالم لم تبدأ حتى الآن نظرًا لقلة الكميات المتاحة من اللقاحات عالميًّا".

وأكد "تاج الدين" أنه "عندما يصل العدد الكافي من هذه اللقاحات إلى البلاد ستبدأ حملات التطعيم".