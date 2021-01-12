‏"فلاتة" يوضح الشروط والآلية الجديدة لإدخال الكهرباء للمنازل دون صكوك

تشمل التي سيتم بناؤها وليست سابقة البناء وسيعلن عن وقت إطلاق الخدمة قريبًا

كشف المهندس ماهر بن أحمد فلاتة مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الشؤون البلدية والقروية تفاصيل الآلية في الخدمة الجديدة لإدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك وكيفية الآلية في تطبيقها.

وقال المهندس ماهر بن أحمد فلاتة مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في مداخلته عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية إن إيصال الخدمات تنقسم إلى قسمين الأول المدن والمحافظات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 285 وتاريخ 30 / 05/ 1440هـ : وتتم معالجتها وفقًا لدليل السياسات والإجراءات المعد من قِبل لجنة برنامج الإسكان والموافق عليه من المقام السامي الكريم رقم 67126 وتاريخ 16 / 12/ 1441هـ القاضي بالموافقة على ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية عليها والتي يراعي فيها الاعتبارات الإنسانية وفقًا لما هو وارد في دليل سياسات وإجراءات إيصال الخدمات للمساكن.

وأضاف المهندس "فلاتة" في القسم الثاني المدن والمحافظات التي لم يشر إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 285 وتاريخ 30 /05 /1440هـ: وتتم معالجة الطلبات فيها وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15 / 10 /1435هـ وتكون آلية التطبيق لإيصال الخدمة وفقًا للآتي: التقديم على الأمانة أو البلدية المختصة والتأكد من عدم وجود تعديات وتقييم الحاجة إلى المنزل، بالإضافة إلى موافقة البلدية لتنفيذ إجراءات إيصال الخدمات.

وأوضح أن الضوابط والشروط المطلوب استيفاؤها من قِبل المستفيدين في إيصال التيار الكهربائي تتطلب عدم وجود صك مسجل باسم مقدم الطلب وكذلك عدم وجود عداد كهرباء مسجل باسم مقدم الطلب وألا يكون موقع المنزل يعرض سلامة المسكن للخطر وألا تكون من المساكن المنصوص عليها في الفقرة (6) من البند (ثانيًا) من الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 115 وتاريخ 7 / 5 / 1424هـ والتي تشمل التالي:

المنازل المقامة على أراضٍ مخصصة للمرافق العامة أو أراضٍ منزوعة الملكية لمشروع عام والمنازل المقامة على أراضٍ معتدى عليها مملوكة للغير بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين والمنازل التي أقيمت بغرض إنشاء هجر جديدة وكذلك المنازل المخالفة لأنظمة البناء والمنازل المقامة على أراضٍ لها تنظيم يمنع التملك.

وبيّن "فلاتة" عن وقت الإطلاق للخدمة بقوله: قامت الوزارة منذ صدور الموافقة الكريمة على الضوابط والاشتراطات لإيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية عليها بمعالجتها يدويًا، ولأولويتها العالية وأهمية الموضوع، فإن الوزارة شرعت على تطوير الخدمة وأتمتة إجراءاتها وسيعلن عن وقت إطلاق الخدمة قريبًا.

وعن سؤال كم تتوقعون أن يكون عدد المنازل التي ستستفيد من الخدمة؟ أفاد المهندس "فلاتة" قامت الوزارة بمعالجة عددٍ من الحالات التي وردت لها بطلب إيصال الخدمات وفقًا للضوابط والاشتراطات يدويًا، يوجد حاليًا عدد من الطلبات لدى الأمانات، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلبات عند إطلاق الخدمة وحينها سنتمكن من معرفة عدد المنازل المستفيدة بشكل أدق.