إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بمكافحة المخدرات على رتبة "جندي"

لمعرفة طلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة (جندي).

ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) www.jobs.sa.