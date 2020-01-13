إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بمكافحة المخدرات على رتبة "جندي"

لمعرفة طلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة (جندي).
ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) www.jobs.sa.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441 06:49 PM

لمعرفة طلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف"

إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بمكافحة المخدرات على رتبة "جندي"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة (جندي).
ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) www.jobs.sa.

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المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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