روزنامة فعاليات حافلة بموسم السودة تنتظر محبّي المغامرات والسياحة

تشمل الرياضة والمغامرات والثقافة والفنّ ضمن جولةٍ للإعلاميين بالمنطقة

عقد موسم السودة، اليوم، جولة إعلامية في منطقة الفعاليات الرئيسة للموسم؛ أعلن خلالها رسمياً عن استكمال كافة الاستعدادات لانطلاق الموسم اعتباراً من يوم غد الخميس، وتستمرّ طيلة شهر أغسطس المقبل.

ويُتوقع أن يستقطب الموسم المنتظر الذي يجري في واحدة من أجمل مناطق المملكة، عدداً كبيراً من السياح والمقيمين وشريحة كبيرة من محبي الأنشطة الرياضية والمغامرات وهواة الموسيقى والفنّ الثقافة.

واستعرض ممثلو موسم السودة خلال الجولة الإعلامية أهداف الموسم، الذي يأتي كأحد مواسم السعودية في نسختها التجريبية لهذا العام؛ وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشكل لها لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد.

وتضم اللجنة في عضويتها عدة جهات حكومية؛ حيث يهدف موسم السودة إلى دعم قطاع السياحة الداخلية والترفيه والثقافة، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وبناء مجتمع حيوي، كخطوة أولى لترسيخ مكانة السودة على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على قدرة المملكة على استقطاب السياح.

وقد ارتكزت روزنامة فعاليات موسم السودة على أربعة محاور رئيسة، تستند إلى مقومات السودة الطبيعية واﻟﻤناظر الخلابة والتراث والثقافة والمغامرات والأنشطة الرياضية، والطقس الذي يميز اﻟﻤنطقة؛ حيث صممت روزنامة فعاليات موسم السودة بما يحقق اﻟﻤيزة التنافسية له، من خلال ثلاثة مواقع رئيسة؛ وهي: منطقة الفعاليات الرئيسة في السودة، وقرية رجال التراثية، وقرية المفتاحة، ومسرح طلال مداح.

وتضمنت الجولة الإعلامية زيارةً إلى مواقع الفعاليات الرئيسة في السودة، والتي تشتمل على (6) مناطق فرعية؛ وهي: منطقة الملتقى، وأولى المغامرات، وشارع أمسودة، ومعرض الخطوة، ومنطقة الأدرينالين، ومنطقة المطاعم، كما أطلق الموسم موقعًا إلكترونيًّا للتعرف على الفعاليات، ومنصة للتذاكر للأنشطة والحفلات عبر الموقع الإلكتروني: ‏https://www.alsoudahseason.com

إلى جانب ذلك خصص الموسم ثلاثة مواقع لمواقف السيارات لتسهيل تجربة الوصول لمنطقة الفعاليات الرئيسة لموسم السودة؛ من خلال التوجه للمواقف، والتي سيتم من خلال النقل عبر باصات ترددية لمنطقة الفعاليات الرئيسة.