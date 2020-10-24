قلل منه أو اتركه.. "الخضيري": تناول الأرز يسبّب السكري.. وأشياء أخرى

قال: دراسة قوية شملت ١٣٢ ألف مشارك من ٢١ دولة وأثبتت وجود رابط قوي

دعا أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى ضرورة التقليل من الأرز أو تركه، كاشفاً عن أول دراسة وصفها بـ"القوية جداً" منشورة في مجلتين قويّتين هما BMJ وKdiabetes care، تربط بين تناول الأرز واحتمالات الإصابة بمرض السكري.

وقال "الخضيري"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "قلل من الأرز أو اتركه: أول دراسة قوية جداً (بمجلتين قويّتين BMJ وdiabetes care) ربطت بين تناول الرز واحتمالات الاصابة بالسكري".

وتابع: "شملت الدراسة ١٣٢ ألف مشارك من ٢١ دولة وأثبتت وجود رابط قوي بين تناول الأرز والإصابة بمرض السكري في كثير من دول جنوب أسيا والخليج العربي من ضمنها".

وأردف في تغريدة أخرى: "أعتقد أن ذلك مرتبط أيضاً بقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، ومرتبط بأكلات أخرى تسهم (مع الرز) في احتمال مرض السكري؛ منها الخبز الأبيض كعامل قوي ومبالغتنا في السكريات الأخرى؛ كالمقليات والمعجنات الغنية بالسكر والدقيق الأبيض والحلويات، والمبالغة في تناول التمر؛ لذا راقب المحصلة النهائية".