"النمسا وبلجيكا وسويسرا".. أرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا"

وفق بيانات أعلنتها اليوم الجهات الصحية الرسمية في الدول الثلاث

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في النمسا إلى 452 حالة إصابة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها اليوم أنها سجلت 67 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع عدد الإصابات إلى 14662 مصاباً، في حين تعافى 10501 شخص من الفيروس.

وفي بلجيكا تم تسجيل 230 حالة وفاة و1313 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم: إن عدد الوَفَيَات يشكل تراجعاً بواقع 60 شخصاً عن أمس، في حين ارتفع عدد الإصابات بواقع 268 حالةً خلال 24 ساعة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الأحد أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 1135 وفاة مقارنة مع 1111 أمس السبت.

وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27740 حالة مقارنة مع 27404 إصابات أمس.