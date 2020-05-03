من لبنان إلى باكستان.. "سلمان للإغاثة" يواصل توزيع "سلال رمضان الغذائية"

أطنان استفاد بها آلاف المواطنين في لاهور وغيرها مع تطبيق احترازات "كورونا"

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 217 سلة غدائية، تزن 16 طنًّا و58 كيلو غرامًا، على الأسر الأكثر احتياجًا في بيروت، استفاد منها 1.247 فردًا، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة في المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، لليوم التاسع على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ حيث جرى توزيع 1.645 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 9.870 فردًا في مناطق لاهور، ومظفر جر، وباك باتان، وتوبا تيك سنق، وراجنبور، بإقليم البنجاب.

وجرى توزيع 750 سلة غذائية تزن 24 طنًّا في منطقة لاهور، استفاد منها 4.500 فرد، و260 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1.560 فردًا، و267 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1.602 فرد، و240 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1.440 فردًا، و128 سلة غذائية تزن 4 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 768 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.