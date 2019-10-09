"الجبير" يستعرض آفاق التعاون المشترك مع عضو مجلس النواب الأمريكي

بحثا بالرياض عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة اليوم، عضو مجلس النواب الأمريكي رئيس لجنة الأمن الوطني الفرعية التابعة للجنة الإشراف والإصلاح الحكومي الأمريكي ستيفين لينتش.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.