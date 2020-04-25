أجواء الباحة تواعد الهطولات.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر

حالة تشمل محافظات عدة ويصحبها تدني رؤية وتستمر لـ 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 01:07 PM

حالة تشمل محافظات عدة ويصحبها تدني رؤية وتستمر لـ 9 مساءً

أجواء الباحة تواعد الهطولات.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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