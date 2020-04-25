أجواء الباحة تواعد الهطولات.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة
حالة تشمل محافظات عدة ويصحبها تدني رؤية وتستمر لـ 9 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.