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انطلق اليوم بواقع 8 رحلات يومياً من تقاطع الأمير متعب مع حراء

"أمين جدة" يوجّه بإنشاء مسار حافلات الركاب للمدينة الذكية

وجّه أمين محافظة جدة رئيس اللجنة التحضيرية لمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام بالمحافظة، صالح التركي؛ بإنشاء مسار حافلات لنقل الركاب من شمال المحافظة إلى المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات (صناعية شمال جدة) بطريق عسفان بشمال المحافظة وجامعة جدة.

وانطلق اليوم مسار حافلات نقل الركاب بعد اعتماد المسار وتدشينه من قِبل شركة مترو جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، من تقاطع طريق الأمير متعب مع شارع حراء بمعدل ٨ رحلات يومياً.