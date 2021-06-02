"أمين جدة" يصدر قرارًا بترقية رئيس بلدية المليساء للمرتبة العاشرة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية فيصل بن محمد المالكي رئيس بلدية المليساء، ترقية استثنائية إلى المرتبة العاشرة.

وتَقَلّد المالكي عدة مناصب قيادية في أمانة محافظة جدة ومنها رئيس بلدية بريمان ورئيس بلدية البلد ورئيس بلدية طيبة.

من جهته، أعرب "المالكي" عن شكره ‏وتقديره لأمين محافظة جدة على هذه الثقة؛ مؤكدًا بذله المزيد من الجهود لخدمة الوطن.