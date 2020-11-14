37255 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 38 وفاة و2835 إصابة

سجّلت إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية 37255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 1144552 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها أنها سجلت 544 وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 44683.

فيما سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 38 حالة وفاة، و2835 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة اليونانية أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 1035، فيما بلغ إجمالي الإصابات 72510 إصابات.