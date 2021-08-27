"الصحة": تسجيل 244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021، تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 407 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531,324 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8520 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3718 والحالات الحرجة 1020 حالة.