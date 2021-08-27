"الصحة": تسجيل 244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021، تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 407 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531,324 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8520 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3718 والحالات الحرجة 1020 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021، تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 407 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531,324 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8520 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3718 والحالات الحرجة 1020 حالة.