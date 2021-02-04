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دعا الجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية

"مستجدات الحالة الجوية بتبوك".. "المدني": لا إصابات

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر"، أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك، يتابع الحالة المناخية في المنطقة ميدانيًّا، ويتعامل مع البلاغات، دون تسجيل إصابات، ويدعو الجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية.