خلال يوليو.. "إتمام" يعتمد 7 مخططات سكنية بمساحة 22 مليون م2

المركز أصدر رخص بناء لنحو 990 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة

أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام" اعتماد سبعة مخططات سكنية بمساحة تجاوزت 22.5 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، كما قام المركز بتقديم العديد من الخدمات الأخرى للمطورين.



وتصدرت منطقة مكة المكرمة المساحات المعتمدة للمخططات بنحو 11.8 مليون م2، ثم منطقة الرياض بمساحة أكثر من 5.2 مليون م2، فيما جاءت منطقة عسير ثالثة بمساحة بلغت 3.8 مليون م2، تلتها المنطقة الشرقية بمساحة وصلت إلى 1.6 مليون م2، ومنطقة المدينة المنورة بمساحة 119.955م2.



وقد أصدر المركز في شهر يوليو 2020 رخص بناء لنحو 990 وحدة سكنية، وإنهاء شهادات تأهيل لعدد 12 مطورًا عقاريًا، وإجراء طلبات تأييد لتسجيل ثلاثة آلاف عامل على مشاريع الوزارة.





وأكد مدير عام مركز إتمام المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يمارسه "إتمام" كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.



ونوّه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتيسير الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً عمل مركز خدمات المطورين.



ويُعتبر مركز خدمات المطورين "إتمام" أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب بهدف رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.