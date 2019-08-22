الفتاة السعودية المختفية في تركيا.. البحث يتواصل والقنصلية تتابع

‏شقيقها: والقنصلية خصصت موظفاً مع الأسرة على مدار الساعة

تتابع القنصلية السعودية في إسطنبول قضية اختفاء فتاة في ظروف غامضة منذ ثمانية أيام أثناء مرافقتها لأسرتها "زوجها وأطفالها" في أحد الشوارع بالقرب من مقر إقامتهم.

وقال شقيق الفتاة خلال تدوينة له: ‏البحث لا يزال جارياً عنها والقنصلية خصصت موظفاً مع الأسرة على مدار الساعة ونقدم لها الشكر.

وكان شقيق الفتاة قد ذكر أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الموافق ١٤/ ٨/ ٢٠١٩ في الساعة التاسعة مساءً على بعد 50 متراً من مقر الإقامة، مشيراً إلى إبلاغ السلطات دون جدوى.

ولم تُصدر السلطات التركية أي توضيح بخصوص القضية حتى اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يشمل البحث إعادة فحص كاميرات المراقبة في المحال المجاورة لموقع الاختفاء والفندق الذي كانت تسكن فيه الأسرة.