أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الطائف.. والأرصاد ينبه

تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.