شاهد بالفيديو.. كندية تكشف حياة السعوديين وتغرد "أرضهم ليست صفراء فقط"

في أول زيارة لها للمملكة بعد زيارة 193 دولة

جاءت إلى المملكة في رحلة سياحية لتشاهد الدولة الوحيدة تقريبًا التي لم تزرها في العالم، إنها المرأة الكندية "دينيس روك" التي تبلغ من العمر 63 عامًا، وزارت 193 دولة، ولأول مرة تزور المملكة.. وروت الرحالة الكندية كيف عاشت رحلتها في المملكة وأقامت بمنازل السعوديين وأكلت معهم ومع أولادهم وعاشت لحظات وصفتها بأنها من الخيال وقد نشر حساب هيئة السياحة والتراث الوطني على منصة "تويتر" لقاءً مع الرحالة الكندية "دينيس" تحكي خلاله عن زيارتها للمملكة والأسر التي استقبلتها.

وأكدت "دينيس" سعادتها بقرار الحكومة السعودية لمنح التأشيرة السياحية لمواطني بلادها وغيرها من البلاد وقررت فورًا المجيء بعد أن سمعت شائعات كثيرة وقرأت في الصحف أشياء كثيرة سيئة عن المملكة وشعبها، وأكدت كذبها بعد ما شاهدت بنفسها المملكة وشعبها وقالت: أنا سعيدة للغاية لأنني قررت المجيء إلى هنا لأني رأيت عكس ذلك تمامًا

وأضافت دينيس الشيء الذي فاجأني حقًّا في السعودية، هو أنه قبل مجيئي طالما اعتقدت أن المملكة عبارة عن صحراء ذات مدن كبيرة؛ لكنني دهشت وسررت عندما اكتشفت أنها أكثر من ذلك.

وبتلقائية قالت "دينيس": فضلت الإقامة مع الأسر السعودية؛ لأني أردت تجربة الجوهر الحقيقي للبلد وطبيعة شعبها، وباعتباري امرأة تزور المملكة وحدها، فالبلد آمنة جدًّا، وحصلت على إجابات لجميع الأسئلة التي طرحتها، وفيما يتعلق بحرية المرأة تتمتع بكامل حريتها.

واختتمت الرحالة: لدى السعودية الكثير لتقدمه، إنها بلد جميل تحوي مناظر رائعة ومذهلة، كما أن الناس هنا لطيفون للغاية أشكر الجميع في هذه البلد على ما فعلوه لأجلي أنا أحب المملكة العربية السعودية وأحب شعبها.