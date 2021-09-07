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بشكل دائم لتصبح باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب وذلك ابتداءً من اليوم

نجران.. تحويل الحركة من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان

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أعلنت إدارة مرور نجران تحويل الحركة المرورية من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان لتصبح باتجاه واحد.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تنوه إدارة مرور منطقة نجران -بالتعاون مع أمانة المنطقة- بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية بشكل دائم من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان؛ لتصبح باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب؛ وذلك ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021م.