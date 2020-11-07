"خريطة هطولات وبَرَد الـ 36 ساعة" يرسمها "الحصيني": هنا مناطقها

فيما توقعت "الأرصاد" يوماً من الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات المقبلة بمناطق عدة.

وقال "الحصيني" عبر "تويتر": "توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد من اليوم السبت 3/21هـ، إلى صباح الأحد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية والقصيم وشمال الشرقية والعراق والإمارات وعُمان، ورياح على أجزاءٍ من وسط وغرب وشمال الشرقية".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان، عسير، الباحة).