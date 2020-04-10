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عدد الإصابات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 68192 حالة

إيران: 122 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4232

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، إلى 4232 حالة، بعد تسجيل 112 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور؛ بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 68192 حالة.

ووفق وكالة أنباء "إرنا"، أفاد "جهانبور"؛ بأن عدد المتعافين ارتفع إلى 35 ألفاً و465 حالات.